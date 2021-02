Banhistas se recusam a sair de praia no AM e ofendem policiais

Após uma tentativa fracassada de diálogo, as mulheres foram detidas | Foto: Reprodução





Maués - Duas banhistas foram presas na manhã desta quinta-feira (4), por volta das 11h, após se negarem a sair de uma praia localizada no município de Maués (distante 269 quilômetros de Manaus). Eles ainda ofenderam policiais que davam cumprimento ao Decreto Estadual.

De acordo com a equipe da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), os policiais estavam realizando a fiscalização quando avistou um grupo de pessoas aglomerado na praia.

Após orientarem os banhistas sobre os cuidados necessários para se protegerem da Covid-19, uma pessoa começou a gritar com a equipe. A pessoa disse que ninguém sairia do local e se os policiais quisessem teriam que retirá-los à força.

Os policiais aguardaram cerca de 15 minutos para os banhistas saírem do local, mas as duas mulheres permaneceram. Elas estavam exaltadas com a presença dos policiais e passaram a ofendê-los com palavras de baixo calão.

Após uma tentativa fracassada de diálogo, as mulheres foram detidas e levadas à 48° Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Veja o vídeo:

| Autor: