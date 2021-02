Homem ameaça e agride a própria mãe, uma idosa de 77 anos

| Foto: Erlon Rodrigues/PC-AM

Um homem de 48 anos foi preso em flagrante após ameaçar e agredir a própria mãe, uma idosa de 77 anos, na última quarta (3). O crime aconteceu no bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul de Manaus pela Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Idoso.

De acordo com Andrea Nascimento, titular da Especializada, as ações em torno do caso começaram após a vítima comparecer à DECCI, informando que seu filho havia lhe ameaçado de morte e, momentos antes dela ir à delegacia, puxado ela pelos braços, arrancado seus óculos e sua máscara de proteção respiratória.

“A idosa relatou que o comportamento do homem é recorrente, ele a agride fisicamente e psicologicamente, proferindo ameaças e chegando até a proibi-la de sair de casa. Ela só conseguiu realizar a denúncia aqui na DECCI, pelo fato do mesmo ter se descuidado, e assim aproveitou a oportunidade e conseguiu sair de casa e pedir ajuda”, explicou a delegada.

Conforme Andrea, logo após ouvir a vítima, a equipe de investigação da Especializada se deslocou até a residência, onde foi realizada a abordagem e a prisão dele. O homem apresentava comportamento agitado e agressivo, e foi conduzido à unidade policial para os procedimentos cabíveis.

Procedimentos – O indivíduo foi autuado por ameaça e agressão e será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria



Veja Mais

Violência contra idosos cresce em Manaus durante a pandemia



Operação 'Vetus' prende 12 pessoas por maus-tratos contra idosos no AM