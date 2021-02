Casal é encontrado morto dentro de carro no Cachoeirinha

Manaus - Um casal ainda não identificado foi encontrado morto a tiros na tarde desta quinta-feira (4), na avenida Marquês da Silveira, no bairro Cachoeirinha, na Zona Sul de Manaus.

A morte deles ocorreu dentro de um veículo modelo Voyage, de cor preta e placas OAB-9093. Há pelo menos dois tiros na lateral do veículo.

O homem está no banco do motorista e a mulher no banco do passageiro. A área do crime já foi isolada pela 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

O tenente Marcelo Saraiva informou que aparentemente o casal tem entre a faixa de 30 e 35 anos. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já constatou os óbitos e os órgãos competentes foram acionados.

Os corpos serão removidos pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

