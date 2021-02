Distintivo e algemas são encontrados em carro onde casal foi morto

A polícia encontrou os objetos em uma bolsa | Foto: Bianca Ribeiro





Manaus - Um distintivo da Polícia Civil e um par de algemas foram encontrados em uma bolsa que estava dentro do veículo onde um casal foi assassinado na tarde desta quinta-feira (4). O crime aconteceu na avenida Marquês da Silveira, no bairro Cachoeirinha, Zona Sul. O homem foi identificado como Reizo Vieira e a mulher permanece sem identificação.

Conforme o delegado Guilherme Antoniazzi, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a perícia constatou três tiros na cabeça do homem e um tiro na nuca da mulher. Os disparos possivelmente foram feitos por alguém que estava dentro do veículo, sentado no banco traseiro.

Polícia investiga o crime | Foto: Bianca Ribeiro





"Possivelmente, o crime aconteceu após algum desentendimento entre o casal e esse passageiro. Agora vamos levantar a ficha dos dois para saber os históricos deles. A mulher permanece sem identificação e o distinto encontrado no veículo aparentemente é verdadeiro. Estamos levantando as informações para entender qual a motivação do crime", explicou o delegado.

No interior do veículo foram localizadas cápsulas de pistola 9 milímetros. Os corpos foram removidos pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e levados à sede do órgão, onde devem passar por exame de necropsia. O veículo modelo Voyage, de cor preta, foi apreendido.

Veja a entrevista com o delegado que investiga o caso: