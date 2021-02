Fuga e tiro: ladrão de carro é deixado pelo comparsa e preso em Manaus

Segundo as autoridades, a dupla ignorou os avisos sonoros da polícia, e tentou fugir | Foto: Divulgação

Manaus - Um suspeito foi preso e outro conseguiu fugir após trocarem tiros com a Polícia Militar, na noite desta quinta-feira (4), na comunidade Nova Vitória, zona Leste de Manaus. De acordo com a PM, a dupla estava conduzindo um veículo que haviam roubado no mesmo dia.

Os policiais da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizavam patrulhamento pela área, quando identificaram, por meio da placa, que dois rapazes estavam conduzindo um veículo, modelo Chevrolet Ônix, e ordenou que eles parassem.

Segundo as autoridades, a dupla ignorou os avisos sonoros da polícia, e tentou fugir. Na ocasião, os bandidos ainda atiraram contra os agentes, que revidaram e atingiram o pneu dianteiro do carro. Foi nesse momento em que o veículo parou, e um dos bandidos conseguiu fugir, enquanto o outro foi preso com uma arma caseira

Ele foi conduzindo para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado em flagrante. Após os procedimentos, ele deverá para a Central e Recebimento e Triagem (CRT), e ficará à disposição da Justiça.

Crime foi cometido pela manhã enquanto vítima chegava em casa



Conforme a equipe da 4ª Cicom, o roubo do Ônix ocorreu na manhã desta quinta, por volta das 8h30, no bairro Japiim, zona Sul de Manaus.

Em depoimento à polícia, a vítima relatou que estava chegando em casa, por volta das 8h30, quando desceu do carro para abrir o portão garagem, e acabou sendo abordado pela dupla. Após ser ameaçado com uma arma na cabeça, a vítima teve o carro roubado pelos bandidos.

