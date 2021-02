Vídeo: entregador tem moto roubada e dupla acaba presa em Manaus

Crime foi flagrado por uma câmera de segurança | Foto: Divulgação

Manaus - Dois jovens, que não tiveram os nomes divulgados, foram presos na noite desta quinta-feira (4), com um simulacro de arma de fogo, no Centro, zona Sul de Manaus. Segundo a polícia, eles teriam envolvimento no roubo da moto de um entregador de delivery, que ocorreu noite da última segunda-feira (1º). O crime foi flagrado por uma câmera de segurança.

Os policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estavam fazendo ronda na região central de Manaus, quando identificaram a dupla em atitude suspeita. Após abordagem, os agentes encontraram um simulacro de arma de fogo, e desconfiou que os jovens seriam os autores do roubo ao entregador de delivery.

"Analisamos as imagens que foram filmadas por uma câmera de segurança, e constatamos que eles tinham, de fato, envolvimento nessa ocorrência. Inclusive, a vítima reconheceu esses dois suspeitos. Além disso, nós acreditamos que eles estavam prestes a cometer roubos semelhantes aqui pelo Centro", relatou o cabo Randon, da 24ª Cicom, que atendeu a ocorrência.

A dupla foi autuada no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), e deverá ser encaminhada para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.

Veja a ação dos bandidos:

No vídeo que flagrou a ação dos bandidos, é possível ver a vítima realizando a entrega de um pedido, quando é abordada por três homens - um deles segue foragido, e tem a motocicleta roubada pelo trio.



