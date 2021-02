Jovem 'dedura' traficante e boca de fumo é desarticulada em Manaus

Caso foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia | Foto: Divulgação

Manaus - Dois homens, sendo um de 18 anos e o outro de 24 anos, foram presos na madrugada desta sexta-feira (5), por volta das 0h10, no beco Amazonas, no conjunto São Sebastião, no bairro São Francisco, na Zona Sul de Manaus. Eles estavam com drogas, armas e colete balístico.

Conforme as equipes da Força Tática, a ação iniciou após denúncias anônimas informando que dois homens armados estavam vendendo drogas na localidade.

Na abordagem, com o jovem de 18 anos foi encontrado com um revólver, calibre 38, e porções de oxi. Nervoso, ele informou aos policiais onde ficava a "boca de fumo" havia adquirido a droga.

No local, o homem de 24 anos ainda tentou fugir mas acabou sendo cercado e preso. Ele também estava com um revólver calibre 38.

Aos policiais, ele confessou que era o responsável pelo tráfico na localidade e que havia mais armas e drogas enterrados no quintal da casa dele, onde foi apreendido mais um revólver calibre 38, além de várias porções de drogas, balança de precisão, algema e colete balístico com placa.

O caso foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

