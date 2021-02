Após ter casa invadida, 'Júlio César' é morto com 6 tiros em Manaus

Polícia achou, ao menos seis munições deflagradas foram encontradas ao lado da vítima | Foto: divulgação

Manaus - Com pelo menos seis tiros, um homem identificado como Júlio César Vieira, de 26 anos, foi assassinado na manhã desta sexta-feira (5), dentro de uma casa da comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, na zona Norte de Manaus.



Segundo a 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), três suspeitos teriam invadido a residência e efetuaram vários disparos contra a vítima, que morreu na hora. Os suspeitos ainda roubaram o celular do rapaz, e fugiram após consumarem o homicídio.

Ainda de acordo com a polícia, ao menos seis munições deflagradas foram encontradas ao lado da vítima. No momento do crime, Júlio estava com a sua companheira na residência. Eles moravam na comunidade desde setembro do ano passado.

"Conforme apurações preliminares, esse rapaz teria envolvimento com o tráfico de drogas. Inclusive, ele possuía passagem pela polícia no estado do Pará. Entretanto, somente após o andamento das investigações, é que nós poderemos confirmar as identificar os autores e as motivações do crime", explicou a delegada Bruna Chagas, adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS)

O corpo do de Júlio foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), e deverá passar por exame de necropsia. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá apurar o caso.

Chacina na compensa

Cerca de 15 horas antes da execução de Júlio, o bairro Compensa, na zona Oeste de Manaus, registrou uma noite sangrenta, nesta quinta-feira (5). Quatro pessoas foram mortas a tiros por criminosos encapuzados. A motivação dos ataques também estão sendo investigados pela DEHS.

