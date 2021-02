Dez pessoas são presas por roubo, tráfico e porte ilegal de arma no AM

Nos municípios de Guajará e Santo Antônio do Içá, quatro homens foram presos pelo crime de roubo | Foto: Divulgação

Manaus - Na capital e no interior do estado, dez pessoas foram presas pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) entre a manhã de quinta-feira (4) e a madrugada desta sexta-feira (5). Nos patrulhamentos, um adolescente foi apreendido, além de 356 porções entorpecentes, dois quilos de drogas, oito armas de fogo e duas balanças de precisão. Também foram localizados dois veículos com restrição de roubo.

Policiais da Força Tática prenderam dois homens, de 19 e 22 anos, na rua Rio Amazonas, Conjunto São Sebastião, bairro Petrópolis, zona sul da capital.

Com os suspeitos, dois quilos de cocaína, 356 trouxinhas de entorpecentes, duas balanças de precisão, um revólver calibre 38, duas armas de fogo, calibre 38, e seis munições foram apreendidas pela guarnição.

Na madrugada desta sexta, um homem de 22 anos foi detido por militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na rua 14 de Abril, bairro Gilberto Mestrinho, zona leste, após efetuar disparos contra a guarnição da PM e colidir contra um veículo em um muro.

No interior do carro Chevrolet Onix, vermelho, placa PHP-4410, que estava com restrição de roubo, foi apreendida uma arma de fogo, calibre 16.

Um homem de 21 anos foi preso por policiais da Força Tática, na rua Ribeiro Couto, bairro Compensa 2, zona oeste, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

O infrator estava em posse de um revólver calibre 38, e seis munições intactas. O suspeito e a materialidade do crime foram apresentados no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Interior

Nos municípios de Guajará e Santo Antônio do Içá, quatro homens foram presos pelo crime de roubo. Ambos foram conduzidos às delegacias dos municípios.

Já na cidade de Humaitá (a 701 quilômetros da capital), policiais militares detiveram um homem de 30 anos por porte ilegal de arma de fogo. Com ele, um revólver calibre 38 foi apreendido.

Veículos recuperados

• Carro: Fiat Elba, cinza, placa JWM-3548

• Carro: Chevrolet Onix, vermelho, placa PHP-4410

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Terror no bairro Compensa: Três são mortos e um é baleado



Fuga e tiro: ladrão de carro é deixado pelo comparsa e preso em Manaus