Em Manaus, homem é internado em estado grave após ser esfaqueado

Manaus - Um homem, que não teve o nome divulgado, foi esfaqueado no peito, no final da madrugada desta sexta-feira (5). A tentativa de homicídio ocorreu na comunidade Cidade Alta, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

De acordo com os policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima foi perfurada com um objeto pontiagudo no peito. Bastante machucado, o rapaz foi socorrido e levado para o hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, onde continua internado em estado grave.

As circunstâncias do caso e a motivação do crime ainda não foram divulgadas pelas autoridades. A Polícia Civil deverá investigar o caso.

Violência no Jorge Teixeira

Também no Jorge Teixeira, na comunidade Monte Sião, um jovem de 16 anos foi perseguido e morto a tiros na noite da última terça-feira (2), em um beco na rua 13. Segundo a polícia, ele recebeu os tiros e ainda tentou correr para dentro da casa onde morava, mas foi perseguido. Dentro do imóvel os suspeitos consumaram a execução e fugiram.

