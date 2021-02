Polícia prende casal com drogas após investigação de furto em Manaus

Material apreendido na ação policial | Foto: Bianca Ribeiro

Manaus - Paulo C. N. S e a companheira dele, Bianca M. N, foram presos nesta sexta-feira (5), no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte, com arma e drogas após uma investigação de furto de câmeras fotográficas. Paulo era o receptador do material furtado.

De acordo com o delegado Edgar Moura, do 23° Distrito Integrado de Polícia (DIP), a ação iniciou quando os policiais civis identificaram que Amarildo L. P, havia furtados câmeras e lentes avaliadas em R$ 80 mil da empresa de comunicação onde trabalhava, no bairro Flores, na Zona Centro-Sul.

"O Amarildo se apresentou aqui na delegacia e informou que havia entregado o material furtado ao Paulo. Nós fomos até a casa dele no bairro Colônia Terra Nova, mas apenas a companheira dele estava no local. Após revista na casa encontramos porções de drogas, balança de precisão e um revólver calibre 38. A mulher recebeu voz de prisão em flagrante", explicou.

Os policiais seguiram até o local de trabalho de Paulo, um restaurante na avenida Djalma Batista, onde o suspeito foi localizado. Dentro da mochila dele estava uma das câmeras fotográficas furtadas por Amarildo.

Paulo e Bianca foram apresentados no 23° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. O homem ainda responderá por receptação .

Amarildo foi indiciado por furto qualificado por abuso de confiança e deve permanecer à disposição da Justiça , respondendo em liberdade.

