Homem é baleado no pescoço no bairro Zumbi dos Palmares

A vítima foi socorrida pela equipe do Samu | Foto: divulgação

Manaus - Um homem identificado como Janderson D. S. N, de 35 anos, foi baleado na noite desta sexta-feira (5), na rua Berimbau Baiano, no bairro Zumbi dos Palmares, na Zona Leste de Manaus.

Os policiais da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atenderem a ocorrência e isolaram a área. Testemunhas contaram que a vítima foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta, que efetuaram os disparos. Ninguém conhece Janderson e ele possivelmente não é morador da localidade.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu e encaminhou o homem ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus.

Roupa e boné do baleado permaneceram na calçada onde ele agonizou | Foto: Divulgação

No local do crime, a camisa da vítima permanece ensanguentada e um boné foi deixado no local. O caso será investigado pela Polícia Civil .

