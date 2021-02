Grupo é preso em flagrante por tráfico de drogas no Monte Sinai

Os homens foram presos com diversas trouxinhas de entorpecentes e dinheiro | Foto: Divulgação/SSP-AM

Manaus - Na noite desta sexta-feira (5), por volta das 18h, quatro homens foram presos, em flagrante, com diversas trouxinhas de entorpecentes e dinheiro, na rua Eldorado, bairro Monte Sinai, zona norte de Manaus. As diligências iniciaram após denúncia efetuada por meio do site da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas.

Os presos são todos homens, com idades de 20, 25 e 27 anos. De acordo com informações da Polícia, todos os indivíduos possuem diversos registros policiais, como Boletins de Ocorrência, prisões ou processos por envolvimento em crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, posse ou porte irregular de arma de fogo de uso restrito, roubo, receptação, condução de veículo sob efeito de substância alcoólica e adulteração de sinal identificador e veículo automotor.

Durante abordagem ao quarteto, a equipe policial encontrou R$ 518 em espécie e quatro porções supostamente de maconha. Após diligências à residência do principal responsável pela comercialização de entorpecentes no local, um indivíduo de 27 anos, foram apreendidas 58 trouxinhas ou porções de drogas entre oxi, maconha e cocaína, além de um aparelho celular.

Denúncias

Denúncias e informações que possam levar à prisão de envolvidos com o tráfico de drogas ou qualquer tipo de crime podem ser feitas anonimamente ao telefone 181, o disque-denúncia da SSP-AM, ou também no site da instituição .

*Com informações da assessoria

