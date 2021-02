Homens são presos por porte de armas e drogas, na zona Centro-sul

Os presos têm idades de 18, 24 e 25 anos | Foto: Divulgação/SSP-AM

Manaus - Três homens foram presos com arma de fogo e porções de drogas durante operação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), no conjunto Mundo Novo, bairro Flores, zona centro-sul de Manaus. O trio foi denunciado por meio do site da SSP-AM.

Os presos têm idades de 18, 24 e 25 anos. De acordo com informações da polícia, após pesquisas, foi constatado que o indivíduo de 24 anos possui registro pelo crime de roubo e responde a processos por roubo majorado. Outro homem de 25 anos responde a processo por tráfico de drogas.

Durante a ação, a equipe policial apreendeu um revólver de calibre 38 com duas munições, quatro porções supostamente de maconha, além de um aparelho celular e R$ 19,20 em espécie. O trio, juntamente com o material apreendido, foi encaminhado ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncias – Informações que levem à prisão de suspeitos envolvidos em qualquer tipo de delito e denúncias podem ser feitas ao 181, o disque-denúncia da SSP-AM, ou por meio do site da instituição, no endereço da SSP-AM (http://www.ssp.am.gov.br).

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Jovem 'dedura' traficante e boca de fumo é desarticulada em Manaus

Chacina no Compensa: Morre quarta pessoa baleada