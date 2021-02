Corpo de cabo da PM desaparecido em Manacapuru é encontrado

PM estava desaparecido desde segunda (1º) | Foto: Divulgação

Manaus - O corpo do cabo da Polícia Militar Charles Faria, desaparecido após um ataque de piratas em Manacapuru (distante 68 quilômetros em linha reta de Manaus) na última segunda-feira (1°), foi encontrado, na manhã deste sábado (6), por mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

Segundo assessoria do órgão, as buscas começaram logo quando foi constatado o desaparecimento, na segunda-feira, e duraram cerca de três horas, mas o corpo não foi encontrado . Neste sábado (7), as buscas retomaram pela manhã, quando mergulhadores encontraram o corpo do cabo em Careiro da Várzea. Ele já foi transportado para Manaus e será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com o delegado Rodrigo Torres, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, no dia do fato, que ocorreu por volta das 4h30, cinco homens estavam em uma lancha pescando nas proximidades das comunidades Marrecão e Canapuoca, em Manacapuru quando foram atacados com disparos de arma de fogo pelo grupo de "piratas".

Os cinco se jogaram no rio, mas somente três conseguiram nadar até a margem. Um dos três ficou baleado e está hospitalizado em Manaus. Na última quarta-feira (3), o corpo de Daniel Bruno Nunes de Souza, de 21 anos, foi encontrado em estado de putrefação no rio da comunidade Bela Vista, em Manacapuru e o Charles Faria continuou desaparecido.

