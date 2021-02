Dois corpos esquartejados são encontrados em matagal no Japiim

A cabeça foi encontrada a poucos metros do corpo, segundo o Corpo de Bombeiros | Foto: Divulgação

Manaus - Dois corpos masculinos, de identidade ainda não confirmada, foram encontrados, na tarde deste domingo (7), na Av. Manaus 2000, no bairro Japiim II, Zona Sul de Manaus. Eles estavam localizados em uma cova no meio da área de mata atrás do prédio da Secretaria de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas (Seduc), na rua Waldomiro Souza.

Segundo o Comandante de Socorro do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), tenente Ruiz, uma equipe foi acionada para fazer o resgate dos corpos, após policiais militares encontrarem o local. "Quando descemos, uma área de difícil acesso, com igarapés, encontramos dois locais. Um com machados, facões e uma tenta com muito sangue e outro, possivelmente escavado, com uma mão lá.", afirma.

Dos dois corpos, identificados apenas como sendo do sexo masculino, um deles estava decapitado. A cabeça foi encontrada a poucos metros do corpo, segundo o Corpo de Bombeiros.

A equipe foi acionada por volta de 12h45 e encerrou o os trabalhos às 15h20, seguindo com os corpos para o Instituto médico Legal (IML) para fazer a perícia.

