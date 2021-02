Trio é preso no Monte Pascoal com grande quantidade de maconha

As drogas eram comercializadas na área | Foto: Divulgação/PM-AM

Manaus - Três homens, dois de 28 anos e um de 21 anos, foram presos com grande quantidade de entorpecentes em uma casa no bairro Monte Pascoal, zona norte de Manaus. Segundo policiais militares da Força Tática o caso aconteceu na madrugada deste domingo (7) após receberem denúncia direta.

Segundo os policiais, a equipe chegou até os suspeitos após recebimento da denúncia, indicando que um deles estaria comercializando entorpecentes no local. A equipe seguiu para o local onde avistou o suspeito e, após conferir as características repassadas pelo denunciante, fez abordagem.

Após ser vistoriado, foram encontradas algumas porções de entorpecentes. Questionado, o homem confessou possuir mais material ilícito em sua residência localizada na mesma rua.

A equipe foi até o endereço, onde encontraram mais duas pessoas no local. Após revistarem a casa, os policiais contabilizaram 247 trouxinhas de entorpecente semelhante a oxi; 54 porções de erva semelhante a maconha; três porções médias de substância com características de cocaína; uma balança de precisão e uma caderneta com anotações sobre o comércio ilegal de drogas.

Os três envolvidos receberam voz de prisão, e com o material encontrado, foram entregues no 6o. Distrito Integrado de Polícia (DIP) para providências.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Homens são presos por porte de armas e drogas, na zona Centro-sul

Trio venezuelano é preso por tráfico de maconha no bairro São Jorge