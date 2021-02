Homem é morto com 5 tiros e corpo 'desovado' em terreno no Tarumã

O caso será investigado pela DEHS | Foto: Divulgação

Manaus - O corpo de um homem ainda não identificado, com idade entre 20 e 25 anos, foi localizado por moradores na noite de domingo (7), na comunidade São Sebastião, no bairro Tarumã, na Zona Oeste. Ele foi assassinado com cinco tiros.

Policiais militares da 25° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para isolar o local do encontro de cadáver. Foram os próprios moradores da área que encontraram o corpo de bruços jogado no chão.

A equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) estiveram no local de crime e recolheu informações preliminares. A vítima não portava nenhum documento de identificação e não há detalhes sobre as circunstâncias que os suspeitos agiram.

A perícia apontou que a vítima foi morta com quatro tiros nas costas e um na cabeça. O corpo do homem foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e a motivação do crime será investigada.

