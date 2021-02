Recuperados da Covid-19: mais oito pacientes retornam a Manaus

Mais oito pacientes recuperados da Covid-19 retornaram a Manaus. | Foto: Mauro Neto/Faar

Mais oito pacientes recuperados da Covid-19 que passaram por tratamento em outros estados retornaram a Manaus, na noite deste domingo (7). Eles chegaram ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes por volta das 23h, e foram levados para casa por uma equipe do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS). Os pacientes receberam tratamento em Natal (RN) e Goiânia (GO).



No primeiro voo, que veio de Natal, chegaram duas pacientes recuperadas. Uma delas é Célia Regina Cabral, de 47 anos, que agradeceu ao Governo do Estado e contou que recebeu um bom tratamento.

“Eu tive um tratamento de primeira qualidade, e essa transferência foi muito boa para mim, muito gratificante. Eu só tenho a agradecer ao Governo por essa oportunidade”.

Já no voo de Goiânia, mais seis pessoas que venceram a Covid-19 voltaram para casa. Entre os recuperados estava Soraia Alfaia, 51, que aqui em Manaus estava internada no hospital Platão Araújo. Ela falou que estava apreensiva com a transferência, mas recebeu cuidados excelentes no Hospital das Clínicas.

“Nós recebemos um serviço maravilhoso. Cuidaram muito bem da gente. Deram a atenção que é devida a pessoas que precisam de ajuda, com amor e carinho. Foi com todo esse cuidado que ali me recuperei”.

Força-tarefa

A transferência de pacientes para continuar o tratamento contra a Covid-19 em outros estados faz parte de uma força-tarefa criada em conjunto pelo Governo do Amazonas e pelo Governo Federal, com o objetivo de desafogar e melhorar o atendimento na rede estadual de saúde, inclusive em Manaus.

Atualmente, 518 pacientes com Covid-19 já foram transferidos para tratamento em outros estados. Até a noite deste domingo, 169 curados da doença já retornaram a Manaus.

