Militar da Marinha mira em ladrão, mas atira contra namorada em Manaus

Militar baleou a própria a namorada. | Foto: Reprodução/Internet

Manaus - Uma tentativa de assalto quase terminou em tragédia, na madrugada desta segunda-feira (8), depois que um militar da Marinha, de 46 anos, reagiu uma ação criminosa e acabou ferindo sua própria namorada, uma jovem de 28 anos. O caso aconteceu na rua Corbélia, comunidade Nossa Senhora de Fátima, bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus.

De acordo com a polícia, o casal foi alvo de um assaltante, quando o militar sacou uma arma e tentou atirar no suspeito. No entanto, ele atingiu, acidentalmente, a sua própria companheira, enquanto o bandido conseguiu fugir.

Ainda segundo a polícia, a mulher foi levada ao Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, na zona Leste de Manaus, onde recebeu atendimento médico. Já o militar foi conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), e foi autuado por lesão corporal culposa, quando não há a intenção de machucar alguém.

Depois de assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), ele foi liberado. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

Em caso parecido, aniversário terminou em tragédia

Em agosto do ano passado, Alison Cardoso Lessa, de 33 anos, foi morto, após tentar reagir a um assalto durante uma festa de aniversário. O crime aconteceu na rua Ipanema, bairro Alvorada, zona Centro-Oeste da capital.

