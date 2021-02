Operação prende oito pessoas por tráfico e porte ilegal de arma

Benjamin Constant (AM) - Policiais militares detiveram um homem de 27 anos envolvido com o tráfico de drogas e um grupo de sete pessoas, com idades de 18 a 36 anos, por posse ilegal de arma de fogo, entre a tarde de sexta-feira (5) e o domingo (7), em Benjamin Constant (a 1.121 quilômetros da capital).



Na tarde de sexta, a polícia deteve um grupo de sete pessoas por posse ilegal de arma de fogo e de entorpecentes na rua Frei Ludovico, no bairro Coimbra, após denúncia ao linha direta daquela unidade militar informando que homens armados estariam trafegando na área.

Ao chegar no local, um condutor disparou em fuga após ver os policiais, seguido por outros em ruas diferentes. Alguns suspeitos abandonaram as motos e fugiram a pé com as armas, mas não foram localizados e nem os armamentos.

Após trabalhos de buscas das equipes por diversos pontos da cidade, as motocicletas foram localizadas e os demais envolvidos, detidos. Também foram apreendidas em posse deles porções de substâncias além de itens artesanais usados para consumir drogas.

Envolvimento com tráfico

No domingo, durante patrulhamento, a equipe militar recebeu denúncia anônima via linha direta, informando sobre uma venda de drogas que estaria acontecendo na rua 13 de Maio, no bairro da Agropalm. Ao chegar ao local, os policiais se depararam com um homem de 27 anos.

Após buscas e revista no imóvel, foram encontradas 60 porções com características de maconha, vários tabletes com aspecto de maconha, com peso total de 1,360 quilo. Também foram apreendidas duas motos sem documentos de origem; um celular e a quantia em dinheiro de R$ 2.007,00.

