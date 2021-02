Polícia prende 26 pessoas no interior por tráfico e roubo

Ação apreendeu armas e 10 quilos de drogas | Foto: Divulgação/PMAM

Amazonas - Vinte e seis pessoas foram presas e dois adolescentes apreendidos por diversos crimes em municípios do interior do estado, entre a noite de sexta-feira (5) e a madrugada desta segunda (8). Ao todo, 13 armas de fogo, 85 munições, 10 quilos de drogas, três motocicletas e R$ 3,7 mil foram apreendidos nas ações policiais.

As ocorrências foram registradas nas cidades de Coari, Anori, Benjamin Constant, Tefé, Tabatinga e Atalaia do Norte, Maués e Presidente Figueiredo. As prisões foram motivadas pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, roubo, desacato e feminicídio.

Ações em vários municípios

Dentre as principais ocorrências, em Benjamin Constant (a 1.121 quilômetros da capital), 11 pessoas foram detidas pela polícia pelos crimes de roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Além da arma, os suspeitos também tinham oito munições intactas, 31 porções de entorpecentes, dois quilos de drogas, R$ 3,1 mil em espécie e duas motos sem documentação.

Em Coari (a 363 quilômetros da capital), sete pessoas também foram detidas por porte ilegal de arma e roubo. A prisão aconteceu após denúncias informando que uma quadrilha armada teria roubado uma embarcação. Os policiais conseguiram prender os envolvidos, apreenderam cinco espingardas e recuperaram o material que havia sido roubado.

À 276 quilômetros de Manaus, Policiais da Força Tática prenderam um homem de 40 anos, por tráfico de drogas. Após denúncias, a guarnição foi até uma residência e encontrou três baldes enterrados com oito quilos de maconha. O suspeito foi conduzido à delegacia da cidade.

