Assaltante invade casa, dorme em uma das camas e acaba preso em Manaus

Manaus - Após invadir uma residência, um homem de 35 anos foi detido pela polícia, na manhã deste domingo (7), após ter sido flagrado pela proprietária da casa dormindo em um dos quartos do imóvel. O caso ocorreu no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

De acordo com as autoridades, a dona do imóvel acionou os policiais da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) depois que chegou em sua casa e se deparou com o rapaz dormindo na casa dela.

Com o suspeito , os PMs encontraram uma arma de fogo falsa enrolada em uma camisa preta. Mais detalhes da ocorrência não foram divulgados pela polícia.

O rapaz foi levado para a sede do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por violação de domicílio, ele foi liberado.

