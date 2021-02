Adolescente é cravado de balas dentro de mercadinho em Manaus

Os familiares da mulher chegaram à cena do crime desesperados achando que ela fosse a vítima | Foto: Bianca Ribeiro





Manaus - Um adolescente de 17 anos foi baleado na tarde desta segunda-feira (8), dentro de um mercadinho na rua Guajará, no bairro Redenção, na Zona Centro-Oeste de Manaus. É o primeiro dia de funcionamento do estabelecimento e a proprietária testemunhou tudo.

A dona do mercadinho, que preferiu não se identificar temendo represálias, contou ao Em Tempo que o jovem havia comprado um macarrão instantâneo e que estava se alimentando no local, quando um homem vestido de preto desceu de um veículo modelo Fiat Mobi, de cor vermelha e já chegou atirando.

"Foi uma cena de terror, um momento que jamais imaginei passar. Estava tudo correndo bem, do nada chegou esse homem atirando. O jovem estava comendo quando o carro chegou. Para tentar escapar ele pulou o balcão e o freezer, mas caiu no chão já atingido com três tiros", contou a proprietária do local.

| Foto: Bianca Ribeiro

Os familiares da mulher chegaram à cena do crime desesperados achando que ela fosse a vítima.



"Meus familiares estavam desesperados. Minha avó me abraçou e agradeceu a Deus por eu estar bem. Foi tudo muito rápido, questão de dois minutos. Tudo aqui ficou revirado e jogado ao chão. O jovem foi levado pela população em um carro", explicou.

A equipe da 17° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) esteve no local do crime para recolher mais informações com as vítimas. O jovem deu entrada no Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) do Redenção.

Três tiros atingiram ele, sendo uma disparo na boca, um no tórax e um nas costas. A motivação e autoria do crime deve ser investigada pela Polícia Civil.



Assista à live da nossa pagina:







Leia Mais:

Militar da Marinha mira em ladrão, mas atira contra namorada em Manaus

Vídeo: adolescente se finge de morta após tentativa de feminicídio