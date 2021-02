Vídeo: Dupla suspeita de assalto é espancada no Jorge Teixeira

O tenente responsável pela ocorrência orientou ainda que as pessoas não devem reagir à ações criminosas | Foto: Divulgação

Manaus - Dois homens foram espancados na tarde desta segunda-feira (8), após tentarem assaltar um estabelecimento comercial na avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com o tenente Estêvão da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe policial foi acionada pela população com a informação que os dois homens estavam sendo agredidos.

No momento em que a viatura chegou ao local, as pessoas que cercavam a dupla se dispersaram. Os homens foram resgatados pelos policiais e apresentados no 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

"Eles tentaram assaltar esse comércio, mas o dono reagiu. Ele teve ajuda da população que conseguiu deter os dois. A rua onde aconteceu o fato tem um alto índice de roubos, não sabemos informar se são os mesmos criminosos de ações anteriores", explicou.

O tenente orientou ainda que as pessoas não devem reagir à ações criminosas e que sempre devem aguardar a chegada da polícia, sem agredir suspeitos.

"A polícia está diuturnamente nas ruas para inibir essas ações criminosa. Os suspeitos serão apresentados na delegacia, onde serão adotados os procedimentos cabíveis", informou.

A dupla deve permanecer à disposição da Justiça



