Perseguição a trio termina em acidente, agressão e prisão em Manaus

Manaus - Um trio de criminosos foi surpreendido, na tarde desta segunda-feira (8), após roubar um veículo modelo Ford Ka, de cor cinza, na comunidade Alfredo Nascimento, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. O proprietário estava a caminho da delegacia quando visualizou o veículo roubado e iniciou uma perseguição. Os suspeitos bateram no veículo, um deles foi agredido e acabou preso ainda naquele bairro.

Conforme informações do dono do veículo, ele foi surpreendido pelos três suspeitos, sendo que um deles portava arma de fogo. A vítima foi obrigada a sair do carro e os homens levaram o veículo.

Assim que estava a caminho de uma delegacia com o sobrinho, o homem avistou o veículo dele.

"Quando saímos na rua principal encontramos o carro e saímos buzinando atrás deles. Eles pensaram que éramos policiais e entraram nessa rua sem saída. Tentamos segui-los, mas eles voltaram de ré e colidiram contra o veículo modelo Chevrolet Prisma, de cor azul. Assim que houve o acidente, eles saíram correndo", contou a vítima.

Um dos suspeitos acabou sendo agredido pela população. Ele acabou sendo preso por policiais da Força Tática que atenderam a ocorrência.

O caso deve ser apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Os dois veículos ficaram com danos.

