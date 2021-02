Indígena é morta por agressão física e marido soldado é preso no AM

Suspeito foi preso em flagrante | Foto: Reprodução

São Gabriel da Cachoeira - O indígena de etnia Tuyuka e soldado do Exército, Celésio Marques Resende, 25, foi preso na manhã desta segunda-feira (8) pelo crime de feminicídio cometido contra sua companheira Anazilda Cordeiro Barra, que tinha 20 anos, da mesma etnia. O crime ocorreu na madrugada de domingo (7), por volta de 5h, na residência do casal, em Pari-Cachoeira, distrito daquele município. A vítima foi morta por agressão física.

Segundo o escrivão Celso Delgado, gestor interino da unidade policial, na noite do domingo testemunhas ouviram agressões físicas e verbais oriundas da residência do casal. Por volta das 6h, Celésio pediu ajuda aos vizinhos relatando que Anazilda estava passando mal. Quando as testemunhas entraram na residência, encontraram uma criança de um ano e dez meses, filho do casal, como se fosse amamentado pela mulher, já morta.

“Recebemos a informação, por meio do 5° Batalhão de Infantaria de Selva, que o crime havia ocorrido em Pari-Cachoeira. Em contato com uma agente de saúde, com o líder da comunidade e com uma enfermeira do Exército, recebemos o relato dos acontecimentos. O acusado foi conduzido até a sede da delegacia e está sendo lavrado flagrante pelo crime de feminicídio”, relatou o escrivão.

Após os procedimentos, o acusado será recolhido à carceragem do 5° Batalhão de Infantaria da Selva, por ser soldado do Exército, onde permanecerá sob ordem judicial.





