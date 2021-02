Após fuga frustrada, suspeito tem carga de drogas apreendida no AM

Material apreendido na ação policial | Foto: Divulgação

Maués - Um homem que não teve o nome revelado pela polícia foi preso na noite de segunda-feira (8), por volta das 19h40, na rua Jack Macombi, no bairro Ramalho Júnior, no município de Maués (distante 269 quilômetros em linha reta de Manaus). Ele estava com mais de 8 kg de drogas .

O suspeito foi abordado durante patrulhamento de rotina da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) na Estrada Miri-Moraes. Os policiais avistaram um veículo com o vidro escuro e assim que o condutor percebeu a presença da viatura , fez uma manobra e acelerou.

Após a abordagem, foi encontrado com o homem uma pedra de oxi. Questionado sobre a presença de mais drogas, o suspeito levou os policiais até a casa dele, na rua Joseph Macomb, no bairro Ramalho Júnior, onde foram encontradas mais drogas.

Na casa foram encontrados 7 kg de maconha, 700 gramas de oxi, 400 grama de maconha do tipo skunk, 80 gramas de sementes de maconha, uma balança de precisão, um cordão e o veículo Fiat Siena, de cor preta, também foi apreendido.

O caso foi apresentado na 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis .

