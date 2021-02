Corpo é encontrado em igarapé no bairro Chapada; vídeo mostra local

Bombeiros militares atuam no resgate | Foto: Divulgação

Manaus - Um corpo do sexo masculino foi encontrado na manhã desta terça-feira (9), boiando em um igarapé situado na rua Duque de Windsor, no conjunto Aristocrático, no bairro Chapada, na zona Centro-Sul de Manaus.

Conforme a equipe da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foi um morador da área que percebeu a presença do corpo e acionou a equipe policial. Há a suspeita de que o cadáver tenha sido arrastado de outro ponto após chuva que ocorreu na área.

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foram acionadas para ajudar no resgate do corpo. Policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) devem acompanhar a ocorrência juntamente com os peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC).

De acordo com o delegado Guilherme Antoniazzi, há um golpe na cabeça da vítima indicando que ele pode ter sido vítima de pauladas e aparentemente a morte ocorreu há pelo menos 48 horas. O cadáver foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e deve passar por exame de necropsia.

