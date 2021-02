AM: polícia prende 19 pessoas e apreende 9kg de drogas nas últimas 24h

Todas as prisões foram feitas nas últimas 24h | Foto: Divulgação/PM-AM

Amazonas - Dezenove pessoas foram presas no interior do estado, pelos crimes de tráfico de drogas, furto e porte ilegal de arma de fogo, nas últimas 24h. Ao todo, 502 porções de entorpecentes, 9,5 quilos de drogas, cinco armas de fogo, 22 munições, quatro balanças de precisão e R$ 710 em espécie foram apreendidos.

As prisões foram registradas nas cidades de Lábrea, Tonantins, Guajará, Maués, Coari, Boca do Acre, Tabatinga e Benjamin Constant.

No município de Tonantins (a 865 quilômetros da capital), em uma ação conjunta entre as polícias Civil e Militar, seis pessoas foram detidas por tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Durante a ação, 1,4 quilo de entorpecentes, 490 trouxinhas, uma arma de fogo, cinco munições, três balanças de precisão e R$ 710 em espécie foram apreendidos com a quadrilha. Os envolvidos foram levados à 54ª delegacia do município.

Já em Maués (a 276 quilômetros de Manaus), policiais da Força Tática prenderam um homem portando drogas dentro de seu veículo. Após abordagem, 8 quilos de maconha, oxi e skank foram apreendidos, além de uma balança de precisão e um caderno de anotações do tráfico.

Quatro pessoas foram detidas no município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros, por porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa e receptação. Com os suspeitos foram apreendidas duas armas de fogo, 12 munições e uma motocicleta Honda CB 110, vermelha, placa NLR-333D com restrição de roubo.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Mulher é presa enquanto negociava moto roubada e clonada na Zona Leste

Após fuga frustrada, suspeito tem carga de drogas apreendida no AM