Vídeo: Dupla assalta clínica e 'toca o terror' em vítimas no AM

Maués - Dois suspeitos ainda não identificados foram flagrados na manhã desta terça-feira (9), por volta das 9h30, no momento em que entravam para assaltar uma clínica odontológica localizada no bairro Ramalho Júnior, no município de Maués (distante 269 quilômetros em linha reta de Manaus). Aproximadamente seis pessoas viveram instantes de terror durante a ação criminosa.

Conforme informações do tenente F. Cláudio da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), os suspeitos estavam portando arma de fogo quando renderam as vítimas e subtraíram pertences. Pelo menos seis aparelhos celulares foram roubados na ação criminosa.

"Já tomamos conhecimento da ação criminosa e a equipe de serviço já está na área atrás desses suspeitos. As vítimas foram orientadas a registrar o Boletim de Ocorrência (BO). Pedimos a colaboração da sociedade para que denuncie e ajude na captura desses homens denunciando ao nosso linha direta (92) 98412-0631", destacou.

O caso será investigado pela 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

