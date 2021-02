Foragido da Justiça que responde a roubo é preso na Compensa

Suspeito deve permanecer à disposição da Justiça | Foto: Divulgação

Manaus - Charles G. F, de 31 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (11), em cumprimento a mandado de prisão preventiva pelo crime de roubo majorado. A ação foi deflagrada na rua Alberto Angel, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus.

Conforme a equipe do 25° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o crime em que o suspeito está envolvido ocorreu no dia 11 de fevereiro de 2019, quando ele e comparsas invadiram a casa de um empresário no conjunto Habitacional Cidadão IX, no bairro Distrito Industrial 2, na Zona Leste de Manaus e subtraíram uma quantia em dinheiro.

Charles foi capturado e encaminhado ao 25° DIP. Após a realização de exame de corpo de delito, ele deve ser encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), no quilômetro oito da rodovia federal BR-174, onde ficará à disposição do Poder Judiciário .

