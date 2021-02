Desobediência: mulheres são detidas em casa de prostituição em Manaus

A Polícia Civil vai investigar o caso | Foto: Carlos Soares

Por meio de uma denúncia no site da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), uma casa de massagem foi desarticulada na noite desta terça-feira (9), na rua Mem de Sá, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste. No local, foram encontradas porções de drogas, bebidas alcoólicas, maquinetas de cartão de crédito e um livro, onde eram registrados os ganhos do dia, além dos nomes de clientes.

Oito mulheres foram encontradas no local. A operação foi coordenada pelo secretário de Segurança, coronel Louismar Bonates, com o apoio da Polícia Militar, dentre eles, os policiais do Comando de Policiamento Especializado (CPE). De acordo com Bonates, a denúncia informava que na residência funcionava uma casa de prostituição com som alto até altas horas da noite.

“Nós encontramos aqui tráfico de drogas, máquinas de cobrança da prostituição que acontece aqui, som alto. Viemos aqui e comprovamos, uma delas chegou a confessar que vende drogas”, informou.

A Polícia Civil vai investigar o caso. O material apreendido foi levado para a Delegacia-Geral. As mulheres também foram conduzidas e autuadas pelo crime de desobediência.

