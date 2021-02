Vídeo: motorista enche o tanque e foge de posto sem pagar em Manaus

Suspeito chega no posto em um carro modelo HB20, de cor branca | Foto: Divulgação

Manaus - Frentistas de um posto de combustíveis localizado na avenida São Jorge, no bairro São Jorge, na Zona Oeste de Manaus, denunciaram ao portal Em Tempo, a ação criminosa de um homem. Por três vezes, o suspeito abasteceu no estabelecimento, distraiu os trabalhadores e saiu sem pagar. Câmeras de segurança do local registraram a audácia do "cliente folgado".

Conforme uma funcionária, que pediu anonimato, a última ação criminosa ocorreu na segunda-feira (8), por volta das 16h.

Na ocasião, o suspeito chega no posto em um carro modelo HB20, de cor branca, pede para que a funcionária complete o tanque do veículo. Depois, ele aproveita o momento em que a frentista se afasta para pegar a máquina de cartão e foge sem pagar.

Veja a última ação do suspeito

Fato ocorrido na última segunda-feira | Autor: Divulgação

"Não é a primeira vez que essa mesma pessoa faz isso. No dia 29 de novembro, ocorreu com o mesmo veículo e foi filmado. É um homem bem vestido que realiza essas ações. É a terceira vez que ficamos no prejuízo", contou.

Após as ações, foram registrados Boletins de Ocorrência (BO) para apurar o caso. Quem tiver informações sobre o suspeito pode denunciar ao número 181 ou 190 das forças de segurança do Estado.

A Polícia Civil segue investigando o caso.

Assista a outra fuga do motorista

Registro feito em novembro de 2020 | Autor: Divulgação

