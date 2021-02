Vídeo: bandidos levam renda e até bombons de mercadinho em Manaus

No vídeo, é possível ver o momento em que os bandidos chegam em uma motocicleta | Foto: Divulgação

Manaus - Dois criminosos assaltaram um mercadinho, na tarde desta terça-feira (9), e levaram toda a renda diária do estabelecimento, calculada em R$ 488. A ação criminosa ocorreu na avenida das Torres, zona Norte de Manaus, e foi flagrada por uma câmera de segurança.

No vídeo, é possível ver o momento em que os bandidos chegam em uma motocicleta. Na ocasião, um dos ladrões desce e vai até o caixa, enquanto o comparsa dele aguarda no veículo.

“Eles estavam com uma arma de fogo, apontaram para a minha funcionária, e exigiram toda a renda do mercadinho. Nós avaliamos que eles tenham levado cerca de R$488”, relatou a proprietária do estabelecimento.

Ainda nas imagens, é possível verificar que além da quantia em dinheiro, o ladrão também rouba alguns bombons antes de fugir.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Veja a ação criminosa

