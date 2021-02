Homem é preso em Manaus com veículo adulterado e documentos falsos

os policiais estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o veículo com o insulfilm escuro | Foto: Divulgação



Manaus - Um homem que não teve o nome revelado pela polícia foi preso na tarde desta quarta-feira (10), no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte, com um veículo modelo Volkswagen Gol, de cor preta, com a placa adulterada. O suspeito confessou que cometeu um assalto no veículo ainda hoje com apoio de um comparsa.

Conforme a equipe da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), os policiais estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o veículo com o insulfilm escuro e deram ordem de parada. O motorista não obedeceu e percorrer alguns metros.

Em seguida, durante a abordagem, nenhum material ilícito foi encontrado. No entanto, a numeração da placa não batia com chassi e o documento e CNH eram falsos.

"No local, onde o homem parou recebemos a informação de uma moradora que o suspeito utilizava além do veículo Gol Preto, um de modelo Palio, para cometer assaltos. Esse veículo já foi flagrado sendo utilizado em roubos de mercadinho e pedestres", explicou um policial da Rocam.

Os dois carros foram apreendidos e o homem foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

