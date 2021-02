Vídeo: Trio de mulheres furta farmácia no Parque 10 e acaba preso

O caso foi apresentado no 23° DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Três mulheres que não tiveram os nomes revelados pela polícia foram presas na tarde desta quarta-feira (10). Elas foram flagradas no momento em que furtavam produtos de uma farmácia localizada no bairro Parque 10 de Manaus, na Zona Centro-Sul. Toda a ação foi filmada por câmeras de segurança do estabelecimento comercial.

No vídeo é possível observar uma das integrantes do trio se passando por cliente como se tivesse interesse em comprar um produto.

Material furtado na ação | Foto: divulgação

Confirme informações de uma funcionária da farmácia, enquanto essa mulher furtava os produtos, as comparsas estavam rodando na loja, distraindo funcionários.

A mulher que furtou os produtos estava com uma bolsa nas mãos utilizada para esconder o material subtraído.

"Quando elas saíram da farmácia um cliente me alertou que elas haviam cometido esse crime. Eu e a gerente olhamos as câmeras de segurança e acionamos a polícia", contou a funcionária.

Policiais da 23° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência e realizaram buscas pelas mulheres. Elas foram capturadas na avenida Torquato Tapajós, naquela mesma zona.

As suspeitas estavam em um veículo modelo Ford Fiesta, de cor preta, onde os produtos foram localizados. Elas receberam voz de prisão em flagrante e foram apresentadas no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis .

O trio deve responder por furto qualificado. O material recuperado foi devolvido à farmácia.

Veja o vídeo que flagrou a ação das suspeitas:

Suspeitas foram detidas | Autor: Divulgação

Assista a reportagem realizada na delegacia:





