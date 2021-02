Vídeo: Moradores denunciam furtos de fios elétricos na Cidade Nova

PM procurou os suspeitos mas ninguém foi preso | Foto: Divulgação

Manaus - Circula nas redes sociais um vídeo filmado por uma moradora do conjunto Vila Real, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte, denunciando o furto de fios elétricos em plena luz do dia realizado por suspeitos.

No vídeo é possível ver uma escada posicionada próxima a um poste elétrico e pelo menos três homens mexendo nos fios.

"Eles ainda pegam a escada, todo mundo vendo e ninguém faz nada. O que vamos fazer se são três homens e ainda tem um terçado perto deles?", questionou a moradora.

Após a repercussão do vídeo, policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizaram buscas pelas proximidades, mas ninguém foi preso .

Patrulhamento

A Polícia Militar informou por meio de que o patrulhamento no conjunto Vila Real, bairro Cidade Nova, na Zona Norte, é realizado por viaturas motorizadas da 6ª Cicom, unidade responsável pelo policiamento na área mencionada.

Também são realizados Pontos de Relacionamento Comunitário e Visibilidade (PRCV’s), que são viaturas postas em locais estratégicos, visando ter maior proximidade com os frequentadores do local, além de agilizar o atendimento das ocorrências naquela região, atuando de acordo com o Decreto nº 43.303 de 23 de janeiro de 2021.

Em relação à denúncia relatada, o Comando da 6ª Cicom informou que sempre as viaturas estão fazendo PRCV’s, não só no bairro em questão, mas, em todos da área, e orienta que as vítimas efetuem o registro no Distrito Integrado de Polícia (DIP) da área, para fins de investigação da polícia judiciária e, com base nas estatísticas, executar ações imediatas, no sentido de coibir os crimes ou ainda nos casos de flagrante do delito acionar pelo 190.

O Comando da 6ª Cicom informa que o policiamento local será intensificado e se coloca à disposição da população, por meio do contato da Supervisão de Área (92) 98842 -1565 (24 horas), além do 190 e 181, de maneira a levar ao conhecimento da Polícia Militar esse tipo de demanda.

Veja o vídeo gravado por moradores da área:

| Autor: Divulgação

Leia Mais

Trio é capturado por roubo a sapataria e polícia identifica receptador

Homem é espancado pela população após furto na Zona Norte