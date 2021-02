Homem é brutalmente morto a pauladas e corpo desovado no Puraquequara

O corpo do rapaz foi removido para o Instituto Médico Legal | Foto: divulgação

Manaus - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (11), jogado na rua Júlio Damião, comunidade Bela Vista, bairro Puraquequara, Zona Leste de Manaus. Conforme a perícia, a vítima foi morta a pauladas.



De acordo com as autoridades, moradores da área acionaram os policiais da 29ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), após se assustarem com o corpo do rapaz abandonado no chão.

Segundo a equipe da 29ª Cicom, ainda não se sabe se o homem foi morto no local, ou se aquela área foi utilizada apenas como ponto de ''desova'' de cadáver. A autoria e as motivações do crime também são desconhecidas pelas autoridades.

O corpo do rapaz foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde deverá por exame de necropsia. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

Outro caso

Na manhã desta quarta-feira (10), o corpo de um homem conhecido apenas como "GG da Betânia", foi encontrado na avenida Governador Danilo de Matos Areosa, no bairro Distrito Industrial, na Zona Sul de Manaus. A vítima apresentava, ao menos, três tiros na cabeça.

