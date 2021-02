A casa caiu: quarteto que furtava celulares no T3 é preso em Manaus

Suspeitos foram presos após reação de vítima | Foto: Divulgação

Manaus - Um quarteto, composto por três homens e uma mulher, foi preso na manhã desta quinta-feira (11), suspeito de cometer arrastões no Terminal de Integração 3, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. A ação foi deflagrada pela equipe da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) com apoio da Guarda Militar.

De acordo com testemunhas, os suspeitos atuavam juntos furtando aparelhos celulares de passageiros no momento em que eles embarcavam em ônibus dentro do terminal de integração. Um deles era responsável por subtrair o aparelho e depois repassar para outro comparsa.

Uma das vítimas reagiu e chamou a atenção da população. A Guarda Municipal conduziu os suspeitos, que já estavam dentro de um ônibus, para a delegacia e eles foram identificados por estarem realizando a ação criminosa.

O quarteto foi apresentado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e deve permanecer à disposição da Justiça.

