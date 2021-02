'Matou inocente', diz recado ao lado de corpo decapitado em Manaus

Vítima estava decapitada e suja de barro | Foto: divulgação

Manaus - Decapitado e enrolado em um saco, o corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (11), no quilômetro 5, do ramal do Brasileirinho, na Zona Leste de Manaus.

Segundo a polícia, o cadáver foi visto por pessoas que passaram pela região e ligaram para a 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Já no local, os policiais localizaram, ao lado do corpo da vítima, um recado deixado pelos criminosos com a seguinte frase: "Morreu porquê (sic) matou gente inocente".

De acordo com as autoridades, a vítima estava decapitada e suja de barro. O corpo do rapaz foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame de necropsia.

A partir de agora, a polícia trabalha para descobrir a identidade da vítima. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deverá ser a responsável por investigar os motivos e a autoria do crime brutal.

Minutos depois, outro corpo é encontrado

O IML mal terminava de fazer a remoção do corpo no ramal do Brasileirinho, quando foi acionado novamente para atender uma ocorrência no bairro Puraquequara, também na manhã desta quinta. Lá, um homem não identificado, foi morto a pauladas, e teve o corpo abandonado na rua Júlio Damião.

Outros decapitados

No último domingo (7), outro dois corpos masculinos foram encontrados em uma cova no meio da área de mata, localizada atrás do prédio da Secretaria de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas (Seduc), na Zona Sul de Manaus. Apesar das características de crueldade, os crimes não possuem ligação.

