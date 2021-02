Jovem leva tiro na mão durante jogo de futebol clandestino em Manaus

Motivações do ataque não foram divulgadas pelas autoridades | Foto: Reprodução

Manaus - Um grupo de criminosos armados invadiu uma partida de futebol clandestina, na noite desta quarta-feira (10), e baleou um jovem de 24 anos. O caso aconteceu no campo do conjunto Parque das Garças, bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus.

Em depoimento à polícia, o jovem relatou que estava jogando bola, quando os bandidos se aproximaram e atiraram contra ele. O disparo atingiu a sua mão esquerda.

Segundo a 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o bando fugiu do local logo após a ação criminosa, enquanto a vítima foi socorrida e levada para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Coroado, na zona Leste de Manaus, onde recebeu atendimento médico.

As motivações do ataque não foram divulgadas pelas autoridades. O crime deverá ser investigado pela Policia Civil.

Caso parecido terminou em morte no bairro Jorge Teixeira

Em um episódio ainda mais grave ocorrido durante uma partida de futebol, o vendedor Ednilson Barbago do Nascimento, de 31 anos, foi executado a tiros enquanto jogava bola com amigos, no dia 29 de dezembro do ano passado. O caso aconteceu na comunidade Monte Sião, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

Partidas de futebol estão proibidas

As partidas de futebol ou qualquer outro evento que gere aglomerações estão proibidas, em todo o Amazonas, desde o final do ano passado, quando o Governo do Estado endureceu as medidas de distanciamento social, ´para tentar frear a proliferação do novo coronavírus.

