Amazonas atinge novo recorde de apreensão de drogas em 2020

As forças de Segurança do Amazonas bateram recorde na apreensão de drogas em 2020 | Foto: Alailson Santos e Erlon Rodrigues/PC-AM

Manaus (AM) - As forças de Segurança do Amazonas bateram recorde na apreensão de drogas em 2020. De acordo com dados informados pela assessoria, de janeiro a dezembro, foram mais de 19 toneladas de entorpecentes retiradas das mãos de criminosos no estado, o maior volume já registrado na história. As apreensões representaram um prejuízo estimado em R$ 150 milhões ao crime organizado.

Ainda de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, Além das apreensões de cocaína e maconha, as Polícias Civil e Militar prenderam 1,3 mil infratores por tráfico e associação ao tráfico de drogas, com trabalho de inteligência, sob o comando do coronel Louismar Bonates.

No estado, a maconha corresponde por 93% das apreensões de drogas | Foto: Alailson Santos e Erlon Rodrigues/PC-AM





Drogas apreendidas:



Maconha: 17, 8 toneladas, 93% do total.

Cocaína: 16,3 toneladas, 7% do total.

Apreensões no interior do Estado: 16,3 toneladas, 85,3% das apreensões.

Apreensões na capital: 2,8 toneladas, que correspondem aos 14,7% restantes.

O trabalho no interior do Estado contou com o apoio da Base Arpão que, desde agosto, vem continuamente coibindo o narcotráfico na região do rio Solimões.

Maior apreensão

No mês de setembro, a Operação “Mamon” da Polícia Civil bateu o recorde de drogas apreendidas em uma única operação, no Amazonas. Ao todo, 6 toneladas de entorpecentes foram apreendidas após um trabalho de investigação realizado por policiais do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

Ao todo, seis toneladas de entorpecentes foram apreendidas | Foto: Alailson Santos e Erlon Rodrigues/PC-AM

Série histórica de apreensão de drogas no Amazonas

2020: 19,1 toneladas (17,8t de maconha e 1,3t de cocaína)

2019: 6,8 toneladas (5,9t de maconha e 0,9t de cocaína)

2018: 14 toneladas (11t de maconha e 3t de cocaína)

2017: 16,4 toneladas (10,3t de maconha e 6,1t de cocaína)

2016: 10 toneladas

2015: 11 toneladas

2014: 3,1 toneladas

2013: 1,3 toneladas

2012: 1 tonelada

2011: 788 kg

2010: 339 kg

*Em Tempo, com informações da assessoria

Leia mais:

Traficantes do AM apostam na ‘cocaína preta’ para driblar fiscalização

A casa caiu: quarteto que furtava celulares no T3 é preso em Manaus