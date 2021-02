PC alerta sobre furtos de objetos deixados no interior de veículos

Algumas dicas são essenciais para dificultar a ação criminosa | Foto: Divulgação/PC-AM

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), alerta a população para o crime de furto de coisa comum, em especial para os cuidados com objetos deixados no interior de veículos.

O delegado Aldeney Goes, titular da Especializada, destaca que as pessoas devem se atentar ao deixar veículos em locais públicos como estacionamentos de shopping centers, supermercados, lojas, e outros locais que, na maioria das vezes, são considerados seguros.

“Algumas dicas são essenciais para dificultar a ação criminosa. É muito importante averiguar se o veículo está realmente fechado, pois em alguns casos, os criminosos usam aparelho semelhante a um controle remoto, conhecido como ‘Chapolin’ que embaralha os sinais eletromagnéticos do alarme e impede que o veículo seja trancado”, informou Aldeney.

A autoridade policial orienta, ainda, que as pessoas devem evitar deixar objetos como mochilas, notebooks, aparelhos celulares ou outros de valor no interior de automóveis, para dificultar a ação dos infratores. Caso as pessoas sejam vítimas desse crime, elas devem comparecer à delegacia mais próxima e registrar um Boletim de Ocorrência (BO) levando todas as informações que tiverem.

O titular da DERFD relatou que, no dia 4 de fevereiro deste ano, uma mulher foi vítima do crime, no momento em que estacionou seu carro em frente a uma drogaria situada na avenida Darcy Vargas, zona centro-sul da capital. Segundo ele, ao retornar ao veículo, ela percebeu que seu notebook, juntamente com o carregador do aparelho, havia sido furtado.

“O caso foi registrado na Especializada, e as diligências resultaram na identificação de dois autores, o que furtou e o que receptou o produto. Inclusive o objeto está em fase de recuperação com a ajuda da Polícia Civil do Pará”, explicou ele.

Disque-denúncia

O delegado enfatizou que a população pode realizar a denúncia na delegacia mais próxima, também pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) ou registrar o BO pelo site da Polícia Civil .

*Com informações da assessoria