Passageiros da linha 038 vivem minutos de terror durante assalto; veja

O motorista foi ameaçado e teve que desviar a rota para a avenida do Turismo | Foto: Divulgação

Manaus - Passageiros da linha 038 do transporte coletivo urbano viveram momentos de terror na manhã desta sexta-feira (12), por volta das 8h, durante um assalto no momento em que o ônibus trafegava na avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte de Manaus.

Conforme testemunhas, os suspeitos entraram no coletivo se passando por passageiros e após alguns minutos eles anunciaram o assalto.

Dois deles estavam com uma arma caseira e um estava com uma faca. Eles ameaçaram as vítimas e subtraíram aparelhos celulares.

O trio ainda informou aos passageiros que só estavam cometendo a ação criminosa porque haviam deixado a cadeia recentemente.

O motorista foi ameaçado e teve que desviar a rota para a avenida do Turismo onde os suspeitos desceram e fugiram por uma área de mata. O local é conhecido como rota de fuga de criminosos.

O caso será investigado pela Polícia Civil. O motorista foi até o 6° DIP registrar o Boletim de Ocorrência.

