Polícia encontra 10 kg de drogas em caixa d'água de barco no Amazonas

Os dois responsáveis pela embarcação, além do material ilícito apreendido, foram detidos | Foto: divulgação

Policiais da Base Fluvial Arpão apreenderam, na manhã desta quinta-feira (11), mais de 10 quilos de maconha do tipo skunk, que estavam escondidos em uma caixa d'água de uma embarcação que saiu de Manaus e tinha como destino o município de Coari, a 363 quilômetros de Manaus. Dois homens, de 32 e 40 anos, que não tiveram os nomes divulgados, foram presos.

De acordo com as autoridades, era por volta das 8h, quando os agentes realizavam abordagens de rotina às embarcações.

Na ocasião, a cadela policial Jade detectou a possível existência de drogas em uma caixa d'água. Ao abri-la, os policiais encontraram 10,9 quilos de maconha tipo skunk, divididos em 10 tabletes, que estavam debaixo da água. A droga está avaliada em mais de R$ 100 mil.

Os dois responsáveis pela embarcação, além do material ilícito apreendido, foram detidos e levados à Delegacia de Polícia Civil da Base Arpão.

Base Arpão

Criada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a Base Arpão atua de forma integrada com efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública e Ibama.

*Com informações da assessoria.

