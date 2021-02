Soldador é assassinado na frente da esposa no Tancredo Neves

Antes de fugir, o assassino avisou que consumou o homicídio a mando de uma outra pessoa | Foto: Divulgação/Secom

Manaus - O soldador Paulo Henrique Gurgel da Rocha, de 33 anos, foi assassinado a facadas na frente da própria esposa. O caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira (12), na comunidade Novo Reino, bairro Tancredo Neves, zona Leste de Manaus.

De acordo com as autoridades, a vítima e a sua mulher estavam sentados em frente à residência do casal. Na ocasião, o criminoso se aproximou do soldador, e, a principio, lhe deu um golpe de ferro. Em seguida, o bandido tirou uma faca de sua mochila, e perfurou o braço e a costela de Paulo Henrique.

Em depoimento à policia, a esposa do soldador relatou que antes de fugir, o assassino avisou que consumou o homicídio a mando de uma outra pessoa. A mulher também declarou que nunca viu o criminoso, e não tem nenhuma suspeita de quem possa ter encomendado o assassinato de seu marido.

Segundo o delegado Daniel Vezzani, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima não tinha passagem pela polícia.

"Não encontramos nenhum envolvimento de Paulo Henrique em crimes. Inclusive, a própria família do rapaz não tem ideia alguma acerca do motivo que teria ocasionado a sua morte. Somente após o andamento das investigações, é que nós poderemos localizar os responsáveis e entender as circunstâncias desse crime", disse o delegado Vezzani, que atendeu à ocorrência.



O corpo do rapaz foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame de necropsia. A DEHS vai apurar o caso.

Leia mais

'Matou inocente', diz recado ao lado de corpo decapitado em Manaus

Homem força relação sexual com esposa e é preso por estupro em Manaus