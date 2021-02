'Zeca Urubu' é preso após furtar casa e UBS em Manaus; veja vídeo

De acordo com as autoridades, desde o mês passado, o rapaz já vinha sendo procurado pelos agentes | Foto: Reprodução

Manaus - A polícia prendeu nesta sexta-feira (11), um homem conhecido como "Zeca Urubu", suspeito de ter furtado objetos da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Boas Novas, na zona Norte de Manaus, e da casa de uma escrivã da Polícia Civil. O suspeito foi detido carregando uma roda, que segundo a polícia, seria trocado por drogas, no conjunto Manoa.

De acordo com as autoridades, desde o mês passado, o rapaz já vinha sendo procurado pelos agentes, depois câmeras de segurança flagraram Zeca Urubu furtando vários pertences da UBS do Boas Novas. Na ocasião, ele levou o micro-ondas, panelas, pratos, a fiação elétrica e outros objetos da unidade de saúde.

Além disso, em um outro episódio, no dia 3 de fevereiro, câmeras de segurança registraram o momento em que ele pula o muro da residência de uma policial civil, onde também furtou alguns objetos.

O homem entra no local sem nenhuma dificuldade | Autor: Reprodução

Já na manhã desta sexta-feira, policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estavam em patrulhamento pelo conjunto Manoa, quando avistaram Zeca Urubu carregando uma roda, com um comportamento suspeito.

Após a abordagem dos policiais, o rapaz confessou que o objeto era oriundo dos furtos que cometeu, e que planejava trocá-lo por drogas.

Diante do fato, Zeca Urubu foi conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde os agentes o reconheceram como o autor nos dois casos de furtos flagrados por câmeras de segurança e o prenderam.

Leia mais

PC-AM prende segundo envolvido em homicídio de sargento da PM

PM apreende mais de uma tonelada de pescado ilegal em Manaus

Polícia encontra 10 kg de drogas em caixa d'água de barco no Amazonas