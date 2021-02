Tráfico: Casal suspeito de assassinar mulher no Mauazinho é preso

O corpo da vítima foi encontrado no dia 2 deste mês enrolado em um lençol | Foto: Divulgação

Manaus - O casal Alexsander da Silva de Souza e Keila Silva de Mesquita foi preso nesta sexta-feira (12), no bairro Mauazinho, na Zona Leste, por suposto envolvimento no homicídio de Joyce Nascimento Ferreira, que tinha 24 anos. A morte dela ocorreu por disputa de ponto de vendas do tráfico de drogas com pessoas próximas a vítima, segundo a polícia.

O corpo da vítima foi encontrado no dia 2 deste mês enrolado em um lençol em uma área de mata de difícil acesso no bairro Mauazinho, na Zona Leste de Manaus.

"Alexsander e Keila moravam na mesma vila em que Joyce morava. As investigações apontaram que ela foi morta devido a disputa do tráfico de drogas. Ela não era traficante, mas é companheira de um detento e sempre estava rodeada de pessoas envolvidas no tráfico. Há possibilidade de mais pessoas estarem envolvidas no crime. As investigações vão prosseguir", explicou a delegada Marília Campello, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Campello destacou que após o crime, os casal continuou na mesma casa onde moravam com os mesmos hábitos, como se não tivessem cometido delito algum. "Eles acreditavam que a polícia não iria chegar até eles, mas foram surpreendidos no momento da prisão. Agora eles já estão na Cadeia Pública", informou.

Os suspeitos foram indiciados por homicídio e devem permanecer à disposição da Justiça.

O corpo da vítima foi encontrado no dia 2 deste mês enrolado em um lençol | Foto: Divulgação

