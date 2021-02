Homem é preso com arma em beco na Zona Leste de Manaus

om ele foi apreendido um revólver calibre 32 e cinco munições | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem que não teve o nome revelado foi preso na tarde desta sexta-feira (12), com uma arma de fogo no beco 13 de Maio, no bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus.

Conforme a equipe da Força Tática, as equipes estavam em incursão quando avistaram o homem em atitude suspeita.

Com ele foi apreendido um revólver calibre 32 e cinco munições. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi apresentado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP,), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Ele deve permanecer à disposição da Justiça.

